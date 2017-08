Santos deve ter elenco 100% pronto antes do clássico contra o Corinthians

O técnico Levir Culpi ainda não conseguiu ter todo o elenco do Santos à disposição desde que chegou ao clube, em 14 de junho. A espera, porém, deve acabar antes do clássico contra o Corinthians, no próximo dia 10, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com exceção de Vitor Bueno, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e só volta em 2018, o Peixe deve ter o elenco totalmente liberado para o duelo com o rival alvinegro. Emiliano Vecchio, o último jogador no DM, deve voltar aos treinamentos nesta semana e provavelmente já estará livre para encarar o Timão.

O volante Matheus Jesus, contratado em julho, só não entrou em campo ainda por opção técnica de Levir. Ele foi liberado pelos médicos do clube, mas ainda não está no nível físico desejado pelo treinador.

Luiz Felipe, que não joga desde o dia 29 de outubro de 2016, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, ficou no banco de reservas no empate com o Cruzeiro, no último domingo.

O defensor de 23 anos disputa com Gustavo Henrique e Noguera uma vaga no time titular diante do Corinthians, já que David Braz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.