Santos deve atacar o Avaí com um 2-3-5 na Vila Belmiro

O Santos deve ter um esquema tático bem ofensivo para enfrentar o Avaí neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe deve atacar num 2-3-5, com os dois zagueiros e um volante mais recuados e os demais todos no campo rival. A dúvida é Alison à frente da defesa, para liberar Victor Ferraz e Jorge na linha de três, ou Jean Mota, com Diego Pituca atrás e os alas com menor liberdade.

O técnico Jorge Sampaoli explicou a escolha pelo 2-3-5 quando os rivais ficam na defesa, caso do lanterna Avaí. Dessa vez, com Lucas Veríssimo suspenso, não haverá a alternativa pelo zagueiro na lateral.

“Jogamos com três zagueiros, mas com linha de 4 contra o Botafogo. Zagueiro de lateral é pela transição, transições muito velozes. Estou aprendendo sobre o futebol brasileiro. Quando temos dois laterais ofensivos, temos basicamente duas transições. Quando temos lateral central, fica na linha de 4 e defendemos num 3-2-5 contra rivais de transição forte. Quando rival fica muito atrás, ficamos no 2-3-5, depende da particularidade do jogo”, disse Sampaoli, na última sexta-feira.

Com o empate do Palmeiras diante do Vasco, no último sábado, o Santos precisa de vitória simples na Vila para assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro.

