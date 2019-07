Sampaoli tem uma dúvida e definirá time para enfrentar o Avaí em cima da hora

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, tem uma dúvida antes de enfrentar o Avaí neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sampaoli está na dúvida entre Alison, para liberar os pontas Victor Ferraz e Jorge, ou Jean Mota, em uma formação mais ofensiva. Uribe foi titular em todas as atividades e foi substituído por Marinho em alguns momentos ao longo da semana.

A provável escalação do Peixe é: Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Alison (Jean Mota), Diego Pituca e Carlos Sánchez; Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe.

Com o empate do Palmeiras diante do Vasco neste sábado, o Santos precisa de vitória simples na Vila para assumir a liderança isolada do Brasileirão.

