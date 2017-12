Santos define Barcos e Gilberto como principais alvos para o ataque

O Santos segue correndo para encontrar um substituto de Ricardo Oliveira, que acertou com o Atlético-MG. Hernán Barcos, ex-Palmeiras e Grêmio, e Gilberto, ex-São Paulo, são os principais alvos da nova diretoria.

O argentino está em fim de contrato com a LDU e não deve permanecer no Equador. Como ele está sem contrato, o Peixe arcaria apenas com os salários, que seriam menores que os R$ 450 mil pedidos por Oliveira.

Os santistas já fizeram algumas sondagens para saber a situação do jogador de 33 anos. Jair Ventura, que está acertado com o Alvinegro da Vila e será anunciado na próxima semana, indicou recentemente a contratação de Barcos ao Botafogo.

“Recebemos uma sondagem sim, mas nada formal do Santos. Existem outros clubes interessados. Se for algo concreto e interessante, o Barcos pode voltar ao Brasil”, afirmou Gabriel Barcos, irmão e empresário do atacante argentino, em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

Gilberto, por sua vez, tem situação semelhante a de Barcos. Seu vínculo com o São Paulo termina no próximo domingo e ele ficará livre para acertar com qualquer equipe. O centroavante, que já atuou pelo Toronto, da Itália, tem o interesse em voltar para a Europa.

Apesar disso, o Peixe tem ‘trunfo’ para convencer Gilberto. Gustavo Vieira, novo diretor executivo de futebol do alvinegro e que trabalhou no São Paulo, foi o responsável por levar o atacante ao time do Morumbi em 2016.

“Houve só o primeiro contato com o Santos. Estamos analisando propostas do exterior também, mas o Santos é o Santos”, disse Sandro Zardo, empresário de Gilberto, à Gazeta Esportiva.

As negociações com a dupla devem ser intensificas apenas a partir do próximo dia 2, quando o presidente eleito José Carlos Peres assumirá o Peixe de forma oficial.