Candidato à presidência do Santos aparece como ‘sócio inapto para votar’

O Santos divulgou nos últimos dias uma lista de associados aptos a votar no dia 9 de dezembro para a presidência do clube. Entre vários nomes conhecidos da torcida, o que mais surpreende é o do candidato Nabil Khaznadar, que aparece inapto para o voto nas eleições.

Segundo consta no Estatuto Social do Clube, o empresário precisa resolver suas pendências até o próximo dia 19, data limite para o registro das chapas para o pleito.

O atual presidente Modesto Roma Júnior, e os candidatos Andres Rueda e José Carlos Peres, aparecem aptos para o voto no pleito do próximo dia 9 de dezembro.

O craque Neymar, revelado pelo Peixe e hoje no Paris Saint-Germain, está com suas pendências sociais em dia e terá direito a votar nas eleições. Já nomes famosos, como Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, e os políticos Geraldo Alckmin, João Dória e Bruno Covas, aparecem como inaptos e só poderão escolher um candidato se entrarem em contato com o clube para acertar as pendências.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com assessoria de Nabil, que representa o grupo ‘Santos Que Queremos’. Segue a nota enviada pelos representantes do empresário:

“Nabil aparece como inapto, mas está em dia com os compromissos com o Santos Futebol Clube. Como frequenta praticamente todos os jogos, inclusive estava na Vila Belmiro na ultima quarta, há valores em abertos, que serão pagos, imediatamente, após recebimento da fatura. Aliás, nos últimos jogos do Santos, Nabil teve enormes dificuldade ao adentrar no estádio, pela falta de qualidade do serviço apresentado pela atual diretoria. De todo modo, não há qualquer empecilho para nossa candidatura, tampouco, para a vitória em 09 de dezembro”.