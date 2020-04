Santos de Jesualdo soma menos da metade dos gols marcados pelo time de Sampaoli

Apesar de estar evoluindo no comando do Santos, o técnico Jesualdo Ferreira ainda enfrenta uma grande sombra do trabalho de Jorge Sampaoli: o ataque. Com 12 partidas disputadas em 2020, o Peixe soma menos da metade dos gols marcados com o mesmo número de jogos no ano passado.

Na temporada atual, o Alvinegro Praiano balançou as redes em 13 oportunidades, tendo ficado cinco partidas sem marcar. Já em 2019, o Santos de Sampaoli registrou 27 gols nos 12 primeiros jogos do ano, passando em branco em apenas dois compromissos.

Pesam a favor do time do argentino os resultados elásticos conquistados contra São Bento, Bragantino e Guarani pelo Paulistão, totalizando 11 gols marcados apenas nestes três jogos. Além disso, o Peixe de 2019 disputou a primeira fase da Copa do Brasil e enfrentou o modesto Altos-PI, avançando com goleada por 7 a 1. Como se classificou para a Copa Libertadores neste ano, o Alvinegro entra direto nas oitavas de final da edição atual do torneio nacional.

Por outro lado, a equipe comandada por Jesualdo leva vantagem quando se trata de competições continentais. Ano passado, Jorge Sampaoli viu seu time marcar uma só vez e empatar dois jogos (0 a 0 e 1 a 1) com o River Plate-URU, caindo na primeira fase da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, o português soma duas vitórias na Libertadores (2 a 1 sobre o Defensa y Justicia-ARG e 1 a 0 sobre o Delfín-URU) e lidera isoladamente o Grupo G do principal torneio da América do Sul.

Agora, o atual comandante do Peixe pensa em maneiras de melhorar o ataque enquanto as competições estão paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus. O Santos concedeu férias coletivas a jogadores, comissão técnica e funcionários até o próximo dia 20 de abril.