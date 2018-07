Santos dá negociação como certa e espera “apenas” pelo ok de Sánchez

O Santos se acertou com o Monterrey-MEX, com o empresário e espera “apenas” pelo ok de Carlos Sánchez para contratá-lo depois da participação do Uruguai na Copa do Mundo da Rússia. A Celeste enfrentará a França pelas quartas de final na sexta-feira.

O Peixe, internamente, dá a negociação como certa. Publicamente, porém, o discurso é de cautela para evitar a decepção da comissão técnica e, principalmente, do torcedor. A última contratação foi a de Dodô, em fevereiro.

Sánchez tem interesse em jogar no futebol brasileiro e sabe da grandeza do alvinegro, porém, quer foco total na Copa. O meio-campista não é titular, mas participou de três das quatro partidas do Uruguai no Mundial.

O Santos aceitou pagar 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi) como compensação financeira pelo fim do contrato com o Monterrey, válido até o fim do ano. Essa proposta foi enviada no dia 14 de junho. Os salários seriam de quase R$ 500 mil por mês.

Carlos Sánchez tem 33 anos e é polivalente. Segundo volante de origem, ele tem facilidade de atuar aberto pelo lado direito do ataque. Ele é destro, tem 1,70 m de altura e foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. O atleta ainda passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX.

O Santos ainda quer ao menos mais um volante, um meia e um centroavante para o segundo semestre. A primeira de duas parcelas da venda de Rodrygo ao Real Madrid – de 20 milhões de euros (R$ 88 mi) será depositada no fim de julho. O restante entrará nos cofres alvinegros em julho de 2019, na apresentação como reforço do clube espanhol.