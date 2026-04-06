Santos corta dívidas mais caras e recorre menos a bancos em 2025; veja

O Santos apresentou redução de 37% nas dívidas mais caras em 2025, segundo o balanço financeiro do clube. O dado indica menor necessidade de recorrer a bancos para cumprir compromissos e aponta avanço na gestão financeira.
Essas pendências, ligadas a acordos e impostos, incluem parcelamentos em programas como Profut, Refis e CNRD, que organizam débitos fiscais e trabalhistas acumulados ao longo dos anos. A reestruturação, segundo especialistas, contribui para um fluxo de caixa mais previsível.
"O desafio é manter os pagamentos das obrigações correntes em dia, e não atrasar os parcelamentos. Requer, essecialmente, disciplina financeira nos gastos. Positivamente, as dívidas do Santos estão mais comportadas em termos de vencimento", avaliou o economista Cesar Grafietti.
O clube também registra dívidas de curto prazo equivalentes a 41% das receitas, patamar alinhado ao fair play financeiro. O alongamento de acordos, aliado ao parcelamento de contratações, reduziu a pressão imediata no caixa. "É preciso atenção e austeridade para manter esta condição", completou Grafietti.
Próximo jogo do Santos
- Jogo: Deportivo Cuenca x Santos
- Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana
- Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar
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