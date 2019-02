Santos corre risco de perder estrangeiros nas quartas de final do Paulistão

O Santos pode ter desfalques importantes quando o Campeonato Paulista finalmente esquentar. Nos dias 23 e 24 de março serão disputados os jogos de ida das quartas de final. As datas coincidem com amistosos de data Fifa; Assim, Colômbia, Peru, Uruguai e Venezuela entrarão em campo.

Entre os jogadores titulares do Peixe, Carlos Sánchez, Cueva, Derlis González e Soteldo são constantemente convocados para as suas respectivas seleções. Como as Federações Nacionais não são obrigadas a liberar os atletas, o risco do time comandado por Sampaoli perder os gringos no confronto decisivo é grande.

Derlis González e Cueva são os casos mais complicados. Isso porque Paraguai e Peru vão medir forças no dia 22 de março. Já no dia 26, os peruanos recebem El Salvador, enquanto os paraguaios pegam o México. Dessa forma, em caso de convocação, ambos perdem o duelo de ida.

No mesmo período, a Colômbia também jogará duas partidas. No dia 22 contra o Japão e 26 diante da Coréia do Sul. Felipe Aguilar e Copete podem aparecer na lista de convocados do técnico Carlos Queiroz.

O provável adversário do Peixe será o Red Bull Brasil, que está em segundo lugar do Grupo A com 15 pontos, cinco de vantagem para a Ponte Preta, a terceira colocada.