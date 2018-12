Santos “ignora” Ariel Holan e procura Jorge Sampaoli

Na madrugada da última quarta-feira, o presidente José Carlos Peres disse que “iria com tudo” atrás de Ariel Holan, técnico do Independiente-ARG, para assumir o Santos.

A previsão era de uma proposta durante o dia, mas ela não chegou. A diferença entre o oferecido inicialmente e o pedido pelos representantes do argentino é de pouco menos de R$ 100 mil (R$ 500 para 600 mil mensais).

E o “váculo” a Holan tem uma explicação: Peres procurou novamente Jorge Sampaoli, assim como fez antes de contratar Cuca. E a sinalização do ex-técnico da Argentina foi positiva. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Luis Fregossi.

A conversa do Peixe com Sampaoli foi confirmada pelo seu advogado e representante Fernando Baredes. Questionada sobre o alto salário do argentino para a realidade alvinegra, um profissional do estafe do treinador disse que “não necessariamente ele ganharia um milhão” e que ele adoraria trabalhar no Brasil. Anteriormente, ele se empolgou com uma sondagem do Flamengo.

Insatisfeitos, os procuradores de Holan cogitam encerrar as conversas diante da falta de comunicação com o presidente. Um dos empresários chegou a ligar na secretaria do Business Center, em São Paulo, para tentar contato com Peres.

O planejamento santista incluiu o avanço efetivo pelo novo comandante nesta quinta-feira. A opção por Sampaoli ainda não foi deliberada no Comitê de Gestão. Holan havia sido aprovado pelo colegiado.