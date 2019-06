Santos conta com Sampaoli até mesmo na folga para buscar mais reforços

O elenco do Santos terá folga de 11 dias depois de vencer o Corinthians por 1 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira, e voltará a treinar em 24 de junho. A diretoria, porém, não vai descansar durante a pausa da Copa América. A próxima partida será no dia 14 de julho, contra o Bahia, em Salvador, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O presidente José Carlos Peres quer, prioritariamente, um lateral-direito para ser “sombra” a Victor Ferraz e está atento a outras oportunidades de mercado – um meia e um ponta estão nos planos. Outros reforços podem pintar em caso de venda.

Peres conta com a ajuda de Jorge Sampaoli até mesmo no “descanso” do técnico. Da Argentina, ele continuará em contato e discutirá nomes. Uma das indicações é Rodinei, reserva na lateral do Flamengo. A negociação ainda não avançou.

A ideia do Santos é ter dois times competitivos para o segundo semestre. A lacuna principal é a lateral direita, posição onde o a reposição Matheus Ribeiro não anima Sampaoli e deve ser emprestado. No mais, já é possível escalar duas equipes teoricamente fortes.

Goleiros: Everson e Vanderlei

Laterais-esquerdos: Jorge e Felipe Jonatan

Zagueiros: Felipe Aguilar, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Luiz Felipe

Volantes: Diego Pituca, Jean Lucas, Alison e Jobson

Meias: Jean Mota e Cueva

Meia-atacantes: Marinho, Soteldo, Sánchez e Derlis

Centroavantes: Eduardo Sasha e Uribe