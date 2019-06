Sampaoli estudará durante a folga no Santos: “Ele simplesmente não descansa”

Depois do clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, o Santos terá 11 dias de folga e se reapresentará em 24 de junho. Para Jorge Sampaoli, porém, não será um grande descanso.

O técnico irá para a Argentina visitar familiares, mas quem convive com ele sabe: não há dia livre. Inclusive, o treinador quer aproveitar o período fora do CT Rei Pelé para estudar.

“Ele simplesmente não descansa, dorme muito pouco. Faz tudo a todo tempo, não para. Vai ver os familiares enquanto trabalha”, disse uma das pessoas que convivem com ele no Brasil.

Sampaoli está entusiasmado com o segundo semestre e vê o período de “intertemporada” durante a Copa América como fundamental para o decorrer do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será no dia 14 de julho, contra o Bahia, em Salvador.

O argentino irá rever jogos do Peixe, acompanhar as negociações da diretoria, pensar em novidades para os treinamentos, ver a Copa América e assistir a outros esportes que gosta, como a reta final da NBA.

O balanço do primeiro semestre, na avaliação da comissão técnica, é positivo. O único revés considerado inadmissível é a eliminação na Sul-Americana para o modesto River Plate-URU.

