Santos conta com “força” de Ricardo Oliveira por liberação do Atlético-MG

O Santos conta com uma “força” de Ricardo Oliveira para negociar a liberação do Atlético-MG – o contrato vai até dezembro de 2020.

Como publicado pela Gazeta Esportiva, a negociação avançou nesta quarta-feira e está quase tudo acertado entre o Peixe e os representantes do atleta.

Depois de oferecer um contrato de produtividade, o Alvinegro está disposto a pagar cerca de R$ 500 mil para atender ao pedido do técnico Jorge Sampaoli.

O Santos crê que, com uma compensação financeira, empréstimo de algum atleta e ajuda de Oliveira, conseguirá o “sim”. Oficialmente, o Atlético nega o desejo de liberá-lo.

No Galo, além de bônus por gol, Ricardo Oliveira recebe mais de R$ 600 mil mensais, incluindo as luvas diluídas. Ele está feliz em Minas Gerais, mas vê o retorno ao Peixe com bons olhos.

Oliveira é a prioridade de Jorge Sampaoli. O técnico fala com o “Pastor” periodicamente e acompanha as negociações de perto. Na última quarta-feira, o argentino cobrou o presidente sobre o avanço nas tratativas e foi atendido.