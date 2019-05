Santos consulta Mariano, do Galatasaray, mas pedida alta dificulta negociação

O Santos consultou os representantes do lateral-direito Mariano, do Galatasaray-TUR, mas se assustou com os valores pedidos para a compra. O contrato vai até junho de 2020.

Sem interesse em emprestar o ala de 32 anos, o Galatasaray pede 3,5 milhões de euros (R$ 15,5 mi) para a venda. Por essa quantia, não há negócio, nem que seja com pagamento parcelado.

O Peixe quer uma “sombra” para Victor Ferraz, mas, com dificuldades financeiras, não está disposto a investir alto. Matheus Ribeiro, reposição imediata do capitão, não empolga a comissão técnica.

Além de um lateral, principal objetivo depois da chegada de Uribe, o Alvinegro pensa em mais um meio-campista, ponta e outro centroavante. Para essas posições, porém, reforços só viriam em “oportunidades de mercado”, sem pressa.

