Santos consulta empresário sobre Alexandre Pato, mas ouve “não”

O Santos consultou nos últimos dias o empresário de Alexandre Pato, André Cury, sobre a chance de contratar o atacante. A resposta foi negativa.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, o agente está descontente com o desacerto pelo atacante Lucas Venuto e também pelo imbróglio na negociação por Ronaldo, do Flamengo.

Além da divergência com a diretoria do Peixe, André Cury acredita que o clube não teria condições de arcar com os salários do jogador de 29 anos.

Perguntado sobre o assunto, o presidente José Carlos Peres desconversou neste domingo.

“É um bom nome, mas não estou trabalhando com essa opção”.

Alexandre Pato tenta a rescisão contratual com o Tianjin Quanjian, da China. Se obtiver sucesso, o Brasil é uma opção bem vista pelo atleta, mas o Santos não seria uma alternativa, de acordo com seu empresário.