Santos muda condições de acerto e atacante vai para a MLS

O atacante Lucas Venuto deixou o Austria Viena rumo ao Vancouver Whitecaps, do Canadá, nesta sexta-feira. Antes, ele quase se tornou reforço do Santos.

Em reunião com o presidente José Carlos Peres, o negócio ficou acertado por 500 mil euros (R$ 2,1 mi) para 70% dos direitos econômicos, com salário de R$ 200 mil em um acordo de quatro anos.

Na sequência, porém, o Peixe mudou as condições e ofereceu um contrato bem diferente via Whatsapp: 100 mil euros pela aquisição (R$ 430 mil) para 80% dos direitos, luvas de R$ 200 mil diluídas em três anos e salário de R$ 110 mil. Se atuasse 35 jogos como titular em uma temporada, ganharia 35% de aumento.

Com a nova proposta longe do combinado, as tratativas não avançaram. Os representantes de Venuto até tentaram um meio-termo, mas o atleta pediu o encerramento das negociações e acabou na MLS.

Sem Lucas Venuto como opção para substituir Bruno Henrique, o Santos segue atrás de um ponta. O Peixe ainda quer um lateral-esquerdo, um volante e um centroavante para reforçar o elenco dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli.