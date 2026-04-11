Santos confirma voltas de Neymar e Gabigol contra o Atlético-MG; veja relacionados

O Santos divulgou os relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que acontece ainda neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são os retornos do meia-atacante Neymar e do atacante Gabigol.
Além da dupla, o meia Miguelito e o lateral esquerdo Escobar também estão de volta à lista após serem desfalques contra o Deportivo Cuenca-EQU, na última quarta-feira, pela Sul-Americana.
Em contrapartida, o técnico Cuca não contará com Barreal, suspenso, além de Mayke, Gabriel Menino e Vinícius Lira, que estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Zé Ivaldo e o volante Tomás Rincón também ficaram de fora do confronto por opção técnica.
Veja abaixo a lista de relacionados do Santos:
- Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro;
- Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Adonis Frías;
- Laterais: Igor Vinícius, Escobar e Rafael Gonzaga;
- Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo;
- Atacantes: Robinho Jr., Gabigol, Neymar, Rony, Thaciano, Lautaro Díaz e Moisés.
Os relacionados para o #SANxCAM! 📋 pic.twitter.com/qY9dSSjhey
— Santos FC (@SantosFC) April 11, 2026
O Santos vem de duas derrotas consecutivas na temporada e vai em busca da reabilitação. Para isso, o Peixe terá uma sequência de quatro jogos consecutivos como mandante. Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 15ª posição da tabela do Brasileirão, com dez pontos.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp