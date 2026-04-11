Santos confirma voltas de Neymar e Gabigol contra o Atlético-MG; veja relacionados

O Santos divulgou os relacionados para a partida contra o Atlético-MG, que acontece ainda neste sábado, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As principais novidades são os retornos do meia-atacante Neymar e do atacante Gabigol.

Além da dupla, o meia Miguelito e o lateral esquerdo Escobar também estão de volta à lista após serem desfalques contra o Deportivo Cuenca-EQU, na última quarta-feira, pela Sul-Americana.

Em contrapartida, o técnico Cuca não contará com Barreal, suspenso, além de Mayke, Gabriel Menino e Vinícius Lira, que estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Zé Ivaldo e o volante Tomás Rincón também ficaram de fora do confronto por opção técnica.

Veja abaixo a lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro;

Gabriel Brazão, Diógenes e João Pedro; Zagueiros: Lucas Veríssimo, Luan Peres e Adonis Frías;

Lucas Veríssimo, Luan Peres e Adonis Frías; Laterais: Igor Vinícius, Escobar e Rafael Gonzaga;

Igor Vinícius, Escobar e Rafael Gonzaga; Meio-campistas: João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo;

João Schmidt, Zé Rafael, Willian Arão, Christian Oliva, Miguelito, Rollheiser, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Atacantes: Robinho Jr., Gabigol, Neymar, Rony, Thaciano, Lautaro Díaz e Moisés.

O Santos vem de duas derrotas consecutivas na temporada e vai em busca da reabilitação. Para isso, o Peixe terá uma sequência de quatro jogos consecutivos como mandante. Atualmente, a equipe alvinegra ocupa a 15ª posição da tabela do Brasileirão, com dez pontos.

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