Santos começa venda de ingressos para jogo contra o Grêmio, na Vila

O Santos iniciou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio, que acontece no próximo domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A comercialização está sendo feita nas bilheterias da Vila Belmiro, no site oficial do Santos (www.santosfc.com.br) e também nos pontos de vendas autorizados, nos respectivos horário de funcionamento. Excepcionalmente para este duelo, os torcedores do Peixe não poderão comprar as entradas no Pacaembu.

A venda para sócios do clube já começou na última segunda-feira, pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br).

Preços de ingressos:

Arquibancadas Superiores (Portões 7/8 e 24): R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (a meia)

Arquibancada Visitante (Portão 21): R$ 40 (a inteira) e R$ 20 (a meia)

Cadeira Térrea Lateral (Portão 26): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Coberta de Fundo (Portão 22): R$ 60 (a inteira) e R$ 30 (a meia)

Cadeira Coberta Lateral (Portão 25): R$ 80 (a inteira) e R$ 40 (a meia)

Postos de venda na Baixada Santista e em São Paulo:

Vila Belmiro/ Estádio Urbano Caldeira (Santos) – Rua Princesa Isabel s/ no. – Vila Belmiro – Bilheterias Principal (próxima ao Portão 6) – Horário: das 10 às 18h00

Pacaembu/Estádio Paulo Machado de Carvalho (São Paulo) – Praça Charles Miller s/ n – Bilheteria Principal (próxima aos portões 1 e 2) – Horário: das 11 às 17h00

Subsede do Santos FC/SP (São Paulo) – Av. Indianópolis, 1.772 – Planalto Paulista– Tel.: (13) 3257-4000 / Ramal 5000 – Horário: das 11 às 17h00

Quiosque Compre Ingressos/Redegol (Santos) – Rua Euclides da Cunha, 21 – Loja 22 – Shopping Miramar – 2º Piso – Gonzaga – Segunda à sábado das 10 às 18h00. Domingo das 15h às 19h00.

Pepino Esportes do Super Centro Boqueirão (Santos) – Rua Oswaldo Cruz – loja 66/95 – Tel.: 3233-8850 – De segunda a sábado, das 9 às 20h00; domingo e feriado não abre.

Santos Store (São Paulo) – Rua Augusta, 1931 – Cerqueira Cesar – São Paulo/SP – Tel.: (11) 3064-1574 / (11) 3064-1576 – De segunda a sábado, das 11 às 17h00; domingo, não abre

Teatro Raul Cortez (São Paulo) – Rua Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – de terça a sexta das 14h00 às 18h00

Cabine 765 (São Paulo)- Marquês de Itu, 765 – Vila Buarque – SP – de terça a sábado das 11h00 às 19h00

Pharmacia & Cia (São Paulo) – Rua Tucuna, 302 – Pompeia – SP – de terça a sábado, das 14h00 as 18h00