Santos cobra pagamento, e Vitor Bueno pode voltar da Ucrânia

Depois do presidente do Santos anunciar a ida de Vitor Bueno para o Dínamo de Kiev, o meia pode voltar da Ucrânia. O jogador aguarda na Europa pelo fim do impasse entre os clubes.

Ele seria trocado por empréstimo com Derlis González, mas a negociação com o atacante paraguaio fracassou e o santista já estava na Ucrânia à espera de um acerto final. Agora, o Peixe cobra 500 mil euros (R$ 2,2 mi), quantia pedida pelo Dínamo no início das tratativas, antes de Vitor Bueno ser envolvido. O valor de compra fixado seria de 10 milhões de euros (R$ 43,6 mi).

A equipe ucraniana, porém, faz jogo duro pelo pagamento e já tem tudo acertado com Bueno para empréstimo de uma temporada, sem qualquer compensação ao clube da Vila Belmiro. Se o dinheiro não for transferido, porém, o alvinegro avisará ao atleta para retornar ao Brasil nos próximos dias.

A situação é curiosa porque Vitor Bueno, a princípio, não gostaria de atuar pelo Dínamo de Kiev, mas foi convencido pelo Santos, disposto a não pagar pelo empréstimo de Derlis González e com a expectativa de vendê-lo no futuro. Os representantes do jogador estão incomodados. E para piorar, a camisa 7 foi dada para Carlos Sánchez e o jovem de 23 anos precisaria de outro número.

Derlis veio ao Brasil e negociou por cinco dias antes de voltar ao Paraguai. O atacante alega que o Santos não cumpriu com o acordo verbal. O Peixe afirma que ele fez diversas exigências, como salário alto, casa, carro, comissão, passagens aéreas de luxo…

“Não há mais chance. Depois do que disse o presidente, não há mais. Olha, eu tenho no contrato com o Dínamo um salário de 110 mil dólares por mês (R$ 405 mil), passagem de avião, carro e eles sabiam disso. E disseram que dariam o mesmo contrato. Na chegada ao Brasil, quiseram pagar 37 mil dólares a menos (R$ 136 mil) por mês. Não dá. Eles sabiam do contrato e disseram que sim…”, disse Derlis, à Gazeta Esportiva.