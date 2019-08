Santos bate São Caetano por 2 a 1 em jogo-treino

Após vencer o Goiás por 6 a 1 na manhã deste domingo, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé na manhã desta segunda-feira e os reservas venceram um jogo-treino diante do São Caetano por 2 a 1.

A atividade não foi aberta para a imprensa, e de acordo com o que foi divulgado pelo Twitter oficial do clube, os gols foram marcados por Evandro, que pegou de primeira após disputa pelo alto, e por Jean Mota, após cruzamento de Allanzinho.

Na partida desta segunda-feira, Jorge Sampaoli colocou em campo os jogadores que atuaram por um tempo ou menos na goleada diante do Goiás, ao passo que os considerados titulares fizeram trabalho regenerativo na academia.

O elenco do Santos terá folga nesta terça-feira e só se reapresenta na quarta-feira, quando incia a preparação para enfrentar o São Paulo, no próximo sábado, no Morumbi, pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe atualmente ocupa a liderança do torneio com 32 pontos, quatro à frente do vice-líder Palmeiras.