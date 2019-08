Santos amassa o Goiás na Vila Belmiro e garante liderança do Brasileirão

O Santos goleou o Goiás por 6 a 1 a manhã deste domingo, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Carlos Sánchez, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Eduardo Sasha e Soteldo (2). O de honra foi de Kayke.

Com a vitória, o Peixe garantiu mais uma rodada na liderança, agora com 32 pontos, e jogou a pressão para o vice-líder Palmeiras. O rival enfrentará o Corinthians também neste domingo, às 19h (de Brasília), na arena em Itaquera. A vantagem atual é de cinco pontos.

O Alvinegro não sentiu a falta de Jorge Sampaoli, suspenso, e dominou os 90 minutos na Vila Belmiro. Diferentemente de outros compromissos, os donos da casa comandados pelo auxiliar Jorge Desio aproveitaram as chances criadas e pouco sofreram na defesa. Aos 14 minutos de jogo, já estava 2 a 0.

O Santos voltará a campo para enfrentar o São Paulo no próximo sábado, às 17h, no Morumbi. O Goiás, agora 10º colocado, receberá o Vasco no domingo, às 19h, no Serra Dourada.

O JOGO

O Santos amassou o Goiás durante todo o primeiro tempo. O cenário foi o mesmo por 46 minutos: o Peixe criando chances com facilidade; o Esmeraldino tentando, sem sucesso, contra-atacar.

O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos, quando Soteldo passou como quis por Kevin e cruzou na entrada da área. Sánchez fez um golaço de voleio.

Defina esse gol em uma palavra. 🔞 #SANxGOI pic.twitter.com/HBdh2j0PKE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 4, 2019

O segundo saiu na seguida, no minuto 14. Sánchez cobrou falta e Lucas Veríssimo cabeceou no primeiro pau. O gol foi validado depois da consulta no VAR.

Com 2 a 0 no placar, o Alvinegro seguiu em cima e teve oportunidades com Eduardo Sasha e Derlis González, mas o terceiro saiu de outro zagueiro: Gustavo Henrique. Victor Ferraz cruzou, Sasha acertou a trave e o defensor estufou a rede no rebote para encaminhar a vitória.

QUE PASSEIO…

A situação foi a mesma na etapa final. E não demorou para virar goleada. Sánchez deu linda assistência para Eduardo Sasha passar por Tadeu e marcar o quarto do Santos, aos 6.

TAPA QUALIDADE 4K de Sánchez ⏭️ Gol de Sasha ⚽️ #SANxGOI pic.twitter.com/PUdgiekfN5 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 4, 2019

O Peixe, insaciável, seguiu em cima do Goiás e o quinto veio com Soteldo, em mais uma pintura na Vila Belmiro, no minuto 26. O camisa 10 aproveitou erro na saída da defesa, conduziu e chutou de fora da área, na lateral da rede. Tadeu nada pôde fazer.

E ainda cabia mais. Quando o placar marcava 35, Marinho arrancou em contra-ataque, contou com o erro na defesa do Goiás e só rolou para Soteldo marcar o segundo dele e o sexto do Santos.

Nos minutos finais, o Goiás torceu para o tempo acabar, fez cera e viu ola” e “olé” na Vila Belmiro, mas ainda fez o de honra, com Kayke, aos 45. Nada suficiente para abalar a atuação quase perfeita do Santos, líder do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 6 X 1 GOIÁS

Local: Vila Belmiro

Data: 4 de agosto de 2019

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil e Johnny Barros de Oliveira (SC)

VAR: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Público e renda: 13.462/R$ 510.020,00

Cartões amarelos: SANTOS: Jorge, Soteldo e Uribe. GOIÁS: Kevin, Yago, Marlone e Kayke

GOLS:

SANTOS: Sánchez, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, aos 8, 14 e 36 minutos do 1T; Eduardo Sasha, aos 6, e Soteldo, aos 26 e 35 do 2T;

GOIÁS: Kayke, aos 45 do 2T.

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan (Evandro); Derlis González (Marinho), Soteldo e Eduardo Sasha (Uribe)

Técnico: Jorge Desio

GOIÁS: Tadeu, Kevin (Yago Rocha), Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Marlone (Giovanni Augusto); Michael (Marcinho), Leandro Barcia e Kayke

Técnico: Claudinei Oliveira