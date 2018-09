Santos avança por renovação de Kaio Jorge, destaque da base

O Santos ficou mais perto de assinar o primeiro contrato profissional com Kaio Jorge, artilheiro da equipe sub-17, após conversas com os representantes do jogador no início dessa semana.

Depois de reclamação da mãe do atacante, o Peixe e os empresários agora “falam a mesma língua” e veem o acerto próximo. Kaio, inclusive, treinará com o grupo principal na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O técnico Cuca disse em entrevista coletiva que o jovem havia trabalhado entre os profissionais, mas o jovem apenas foi à fisioterapia. Dessa vez, porém, a tendência é que participe da atividade com bola assim como Marcos Leonardo, do sub-15, na semana passada.

Kaio Jorge poderia assinar o primeiro contrato profissional desde o dia 24 de janeiro, quando fez 16 anos. De acordo com a mãe do atleta, porém, não havia negociação desde abril. O acordo de formação vale até 31 de janeiro de 2020.

“Não sei onde eles querem chegar com isso, agora cortar da seleção brasileira eles sabem fazer direito. Colocam desculpa esfarrapada dizendo que o menino tirou nota baixa na escola como se fosse motivo. Se fosse assim, não teria ido outras vezes. Sempre tem uma ou outra nota baixa, normal para um garoto que viaja o ano todo. Eles estão perdidos, querem mexer com o psicológico do meu filho e não vão. Podem esperar que ele será cortado da próxima convocação da seleção de novo se não renovar o contrato. É lamentável. Um clube dessa grandeza passando por isso. Não nos procuram desde abril, vai fazer seis meses”, disse a mãe, Atenas Karina, à Gazeta Esportiva, na última sexta-feira.

Após a entrevista de Cuca e a divulgação na imprensa, o Santos procurou a mãe e os empresários do jogador para retomar a negociação. Tudo caminha para um desfecho positivo nos próximos dias.