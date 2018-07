Santos avança por dois reforços da Copa e pode fechar nesse fim de semana

O Santos está otimista pela vinda de dois jogadores que disputaram a Copa do Mundo na Rússia: o volante Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX e Uruguai, e o meia Bryan Ruiz, sem clube e destaque da Costa Rica. O presidente José Carlos Peres acredita que pode fechar a contratação da dupla ainda nesse fim de semana.

A negociação de Sánchez, de 33 anos, está encaminhada há semanas, mas o Peixe esperou pela eliminação do Uruguai – a Celeste perdeu por 2 a 0 para a França, neste sábado, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O alvinegro pagaria 1 milhão de dólares (R$ 3,7 mi) ao Monterrey como compensação pelo fim do contrato, válido até dezembro.

No caso de Bryan Ruiz, o interesse também é antigo. Em um primeiro momento, o armador de 32 anos optou pela permanência na Europa depois de não renovar com o Sporting-POR. Agora, sem grandes propostas, o costarriquenho vê o Santos como boa alternativa para a carreira.

Membros da diretoria afirmam que há uma terceira contratação encaminhada – outro atleta da Copa do Mundo. Em entrevista à Gazeta Esportiva, Peres disse que havia tratativas mais adiantadas do que as de Sánchez e desconhecidas pela imprensa.

O Santos quer anunciar reforços antes do clássico contra o Palmeiras, dia 19, no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe quer três meio-campistas e um centroavante.