Presidente do Santos diz que “reforços secretos” estão mais perto do que Sánchez

O noticiário do Santos informa Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX e da seleção uruguaia, como contratação mais próxima para o segundo semestre. O presidente José Carlos Peres, porém, tem outra versão. E mais otimista.

Sem descartar o uruguaio, Peres afirma que há outros reforços em negociação mais avançada. O objetivo é trazer quatro novos jogadores para o técnico Jair Ventura: um primeiro e um segundo volante, um meia e um centroavante.

“Tem outros nomes que vocês vão se surpreender e estão mais próximos ainda (do que o Sánchez). Uma hora vocês acertam (risos)”, disse o presidente Peres, em entrevista à Gazeta Esportiva.

“A gente define nomes e vai negociando. Agora é esperar um pouquinho, estamos no caminho certo. A intenção é essa (ter reforços antes do clássico contra o Palmeiras, dia 19). Tem a questão da adaptação, treinamento, mas jogador bom não tem esse problema. Queremos contratar com essa certeza”, completou o mandatário.

O presidente ainda comentou a dificuldade no mercado depois da notícia da venda de Rodrygo ao Real Madrid. Os clubes sabem que a situação financeira do Peixe melhorou.

“Santos só não confirma porque acaba perdendo. A partir do momento da venda do Rodrygo, nomes mais adiantados ficaram mais difíceis por causa do dinheiro no bolso. Estamos falando em quatro reforços rapidamente e não tem essa coisa de buscar só quem está de graça. Os jogadores livres têm luvas também. No Brasil não tem quem contratar, fizemos uma procura e não encontramos”, concluiu.

O alvinegro não anuncia contratações desde fevereiro, quando trouxe Dodô. Além do lateral-esquerdo, os atacantes Gabigol e Eduardo Sasha chegaram em 2018. Os três são titulares.