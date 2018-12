Santos avalia contratação de atacante do Cagliari

O Santos avalia a contratação de Diego Farias, atacante brasileiro do Cagliari-ITA. O jogador está em uma lista de reforços elaborada pelo presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Renato. Um vídeo com lances de cinco jogos do Campeonato Italiano foi elaborado pelo departamento de análise de desempenho.

Esse e outros vários nomes serão repassados ao novo técnico, Jorge Sampaoli. O argentino chegará em São Paulo neste domingo. A expectativa é da assinatura de um contrato por duas temporadas na próxima segunda-feira.

Natural de Sorocaba-SP, Farias fez carreira na Itália desde o sub-19, pelo Chievo. Ele passou pelo Hellas Verona, Foggia, Nocerina e Sassuolo antes de chegar ao Cagliari. Ele é avaliado em 3,3 milhões de euros (R$ 15 milhões), de acordo com o site especializado Transfermarkt.

O Peixe vê Diego Farias como um extremo, atacante de lado de campo. O Alvinegro procura uma opção para suprir a possível venda de Bruno Henrique e antecipar a reposição de Rodrygo, vendido pelo Real Madrid-ESP e com ida combinada para julho.

A diretoria do Santos se surpreendeu com a lista de possíveis contratações sugeridas por Renato. Há nomes conhecidos, mas com a prerrogativa de custo acessível, como Giuseppe Rossi, italiano ex-Manchester United e livre no mercado.