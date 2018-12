Italiano ex-Manchester United está na lista de reforços do Santos

O atacante italiano Giuseppe Rossi está em uma lista de reforços do Santos elaborada pelo presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Renato.

Aos 31 anos, o jogador está livre no mercado após passagem pelo Genoa-ITA. Ele foi pego no doping, em setembro, quando testou positivo para dorzolamida, substância que pode esconder a presença de outros compostos ilícitos no organismo. Em julgamento em outubro, porém, ele foi absolvido.

A análise de desempenho do Peixe preparou um longo material sobre o atleta. O Alvinegro aguarda pela chegada do novo técnico para saber se pode iniciar uma negociação. Renato conhece Rossi do seu tempo de Sevilla contra o Villarreal, na Espanha.

Em contatos preliminares por meio de um empresário, o Santos soube da vontade de Rossi em atuar no Brasil e também de uma sondagem do Internacional. Os salários estariam dentro da realidade financeira difícil do Peixe, inferiores a R$ 400 mil.

A última partida de Giuseppe Rossi foi no dia 20 de maio, em um Genoa x Torino. O jogo anterior, diante do Benevento, no dia 12, foi o do exame antidoping. Foram apenas 10 partidas pela equipe italiana na última temporada europeia, com um gol marcado.

Revelado pelo Manchester United, o atacante passou por Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante e Celta, além do Genoa. Rossi ainda soma 30 partidas pela seleção italiana, com sete gols marcados.