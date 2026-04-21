Santos empata com Atlético-MG e vê jejum aumentar no Brasileiro feminino

O Santos empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Brasileirão Feminino.
Situação da tabela
Com o resultado, o Santos chega ao seu quarto jogo sem vencer na competição e cai para a nona colocação, com 10 pontos. Já o Atlético, tem cinco e é o 14º
⚪⚫SANTOS 1 X 1 ATLÉTICO-MG⚫⚪
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 7
🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Diovanna (contra), aos 11' do 1ºT (Santos)
- ⚽ Barraca aos 11' do 2ºT (Atlético-MG)
Como foi o jogo
Aos 11 minutos de jogo, em jogada ensaiada no escanteio santista, Larissa Vasconcelos cruzou para a área e, ao tentar cortar, Diovanna acabou mandando contra a própria meta atleticana, fazendo gol contra. No segundo tempo, aos 11, Barraca aproveitou bola mal afastada pela defesa do Santos e empatou o jogo.
Próximos jogos
⚪⚫Santos⚫⚪
⚔️ Jogo: Palmeiras x Santos
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
⚫⚪Atlético-MG⚪⚫
⚔️ Jogo: Atlético-MG x Botafogo
🏆 Competição: Brasileirão Feminino - Rodada 8
📅 Data: 27 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)