Santos apresenta Ruiz com a 10, mas número pode continuar com Gabigol

Uma situação curiosa ocorreu no Santos nesta quarta-feira. Bryan Ruiz foi apresentado como novo camisa 10, mas o número pode permanecer com Gabigol, atual dono da vestimenta histórica.

No início da apresentação de Ruiz, o presidente José Carlos Peres disse que a decisão sobre a camisa será do departamento de futebol. E na entrevista, o meia minimizou o fato.

“Sei a responsabilidade que é chegar nesse clube, principalmente por saber que a equipe está atrás e precisa melhorar no meio-campo. Sei como é a responsabilidade, repito. E com respeito ao número, não é importante. O que importa é o que está à frente da camisa, o escudo, mesmo sendo número 10, 40 ou 60. É uma honra vestir a 10, claro, camisa histórica, mas o que importa é o escudo”, disse o reforço.

Enquanto o Peixe preparou a apresentação, o técnico Jair Ventura estava voltando da turnê com amistosos no México e Gabigol, em recuperação de dores no púbis, treinava no CT Rei Pelé.

Bryan Ruiz voltará para Costa Rica e terá uma semana de descanso antes de estrear. Ele será desfalque contra o Palmeiras, dia 19, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“É algo que não falei ainda com o treinador, mas vamos ter que esperar um pouco. Quando terminei a temporada em maio, fui para seleção e não tive folga. Quero render bem, começando no melhor das condições. Quero ter um pouco de férias e começar em 100%. Uma semana no máximo. Vou para a Costa Rica ficar com a família, não saí de casa esperando por algo. Copa terminou há 10 dias, mas férias mesmo eu não tive. Quero me adaptar rapidamente, ficar fisicamente bem e tenho certeza que vai ser rápido”, concluiu.