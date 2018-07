Apresentado, Bryan Ruiz já fala em aposentadoria no Santos: “Seria um sonho”

Apresentado como reforço do Santos nesta quarta-feira, Bryan Ruiz já fala em se aposentar na Vila Belmiro. Seu contrato vai até dezembro de 2020 e, antes de desembarcar no Brasil, o costarriquenho disse em entrevista coletiva que acreditava ter ao menos mais três anos em alto nível.

“Seria um sonho, depende de mim para saber como as coisas acontecerão aqui. Quero render o melhor possível e que os dois anos sejam ótimos. No futebol qualquer coisa pode acontecer. Depois desses dois anos e meio vou tomar essa decisão. Me aposentar no Santos seria um sonho para mim”, disse Ruiz.

O armador de 32 anos sabe da expectativa alta pelos sete meses sem um substituto para Lucas Lima e admite que gostaria de ter ficado na Europa após não renovar com o Sporting-POR.

“Sei a responsabilidade que é chegar nesse clube, principalmente por saber que a equipe está atrás e precisa melhorar no meio-campo”, afirmou.

“Principal objetivo era a Champions League, Sporting está e queria continuar lá. Negociação era complicada. Aí ficou mais fácil me tornei agente livre e ficou tudo mais fácil. Agradeço ao Santos pelo interesse, falei com meu agente e ele disse que era uma grande oportunidade. Fizemos o possível para que acontecesse. Foi um esforço grande do Santos e agradeço ao Santos por isso. Faremos o possível para que sejamos felizes”, concluiu.

Capitão e camisa 10 da Costa Rica na Copa do Mundo da Rússia, ele chega para assumir a armação do Peixe, com status de titular absoluto no elenco do técnico Jair Ventura.

O alvinegro convenceu Ruiz com salários de pouco menos de R$ 350 mil e o pagamento de luvas de 500 mil euros (R$ 2,3 mi). O costarriquenho deu prioridade para a Europa, mas como não recebeu boas propostas do Velho Continente, aceitou o desafio no futebol brasileiro.

Bryan Ruiz foi revelado pelo Alajuelense-CRC e passou por Gent-BEL, Twente-HOL, Fulham-ING e PSV-HOL antes do Sporting. O meio-campista disputou 33 jogos, com dois gols e três assistências, na última temporada europeia.

Ruiz conhece um pouco da cidade de Santos por ter se preparado na Baixada Santista com a delegação da Costa Rica para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. À época, o atleta publicou uma foto com a camisa do Peixe.