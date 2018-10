Santos anuncia parceria visando melhora no programa de sócios

O Santos anunciou nesta quarta-feira a sua parceria com o aplicativo Mobdiq visando uma melhora no seu programa de sócio torcedores, conhecido como Sócio Rei. A ideia dessa nova ferramente é transformar o torcedor santista que já é sócio num influenciador, dando-lhe benefícios para que ele consiga novos associados para o clube.

A parceria foi oficializada numa coletiva de imprensa realizada na Vila Belmiro nesta quarta-feira. O evento contou com a presença do executivo de marketing e comunicação do Santos, Marcelo Frazão, um representante do novo parceiro, o ex-jogador e ídolo da torcida santista Giovanni e o atual capitão da equipe, Victor Ferraz.

Marcelo Frazão explicou que a parceria visa transformar o torcedor santista num comerciante para que ele consiga trazer novos sócios para o clube, numa equação em que todos saem ganhando.

“Nenhum vendedor será mais influenciador do que o próprio sócio. A busca é automatizar e premiar esse sócio que conseguirá mais sócios para o clube de alguma forma. Dessa forma, é um processo em que ganha o associado novo, o influenciador que trouxa o novo associado e o clube”, explicou o diretor.

O funcionamento da ferramente se dá pela seguinte forma: o torcedor que já é sócio do clube divulga os planos e caso consiga trazer alguma novo associado ele recebe automaticamente uma comissão no valor da primeira mensalidade do plano escolhido pelo seu indicado. Como atualmente o plano mais caro, o Black é comercializado por R$ 100, esse é o valor máximo que pode ser recebido de comissão.

O aplicativo atualmente está disponível nas lojas Googla Play e App Store. Para se cadastrar é só preencher um campo com os dados cadastrais solicitados. O Santos faz parte dos parceiros e o usuário pode gerar um link para compartilhar o programa Sócio Rei nas redes sociais ou em outro canal. O usuário é notificado a cada novo sócio aderido e a comissão é depositada automaticamente a cada venda concluída.

Além do novo parceiro, o diretor santista fez questão de ressaltar que o marketing do clube tem trabalhado para trazer novas melhorias para os planos de sócio torcedor e explicou quais são as três prioridades no momento.

“Completo nunca vai ser. Sempre vai existir um aprimoramento. Agora são três pontos principais em que buscamos uma melhora. Primeiro na experiencia de compra de ingressos. Depois na forma de pagamento. E por último e mais complicado diferenciar melhor os quatro níveis de sócios. Vamos remontar os planos para que fique mais claro os benefícios de cada um deles”, completou Frazão.

