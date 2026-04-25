Santos anuncia Marcelo Frigerio como novo técnico do time feminino

O Santos anunciou na manhã deste sábado a chegada de Marcelo Frigerio, que chega para comandar as Sereias da Vila após a saída de Caio Couto da equipe feminina. Tchelo, como é conhecido, chega para sua primeira passagem no clube paulista após comandar o Pumas, do México.

"É um orgulho grandíssimo trabalhar no Santos. É um clube gigante no futebol masculino, mas também com muito peso no feminino. As Sereias da Vila têm uma história maravilhosa, é um clube em que eu sempre quis trabalhar, então estou bem feliz de poder estar aqui", disse.

💬 "É um orgulho grandíssimo trabalhar no Santos. É um clube gigante no futebol masculino, mas também com muito peso no feminino. As Sereias da Vila têm uma história maravilhosa, é um clube em que eu sempre quis trabalhar, então estou bem feliz de poder estar aqui” Juntos! 🧜‍♀️ pic.twitter.com/YzLntBeOwC — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) April 25, 2026

"Avaliei os jogos e acho que temos um time que pode competir bem. É um time que tem qualidade e esse foi um dos motivos que me fez vir também. A torcida pode esperar muito trabalho, muita seriedade, muito profissionalismo e, acima de tudo, o que queremos é uma equipe organizada, com muita vontade de vencer", seguiu o treinador.

A carreira de Marcelo Frigério

Nascido em Milão, na Itália, Marcelo Frigerio iniciou sua carreira no Brasil, mas ganhou destaque ao comandar a seleção de Guiné Equatorial na Copa do Mundo de 2011. Além de passagens por grandes clubes no futebol brasileiro, Frigerio também comandou a Seleção do Paraguai na Copa América de 2022.

No exterior, ele tem experiências por Changchun Volkswagen (China) e Atletico Oristano (Itália), além do Pumas, seu último clube.

Próximo jogo do Santos

Agora, o Santos concentra suas atenções para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As Sereias enfrentam o Palmeiras nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do torneio.

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