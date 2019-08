Santos anuncia contratação de Pará, que retorna ao Peixe após sete anos

Neste sábado, o Santos anunciou a contratação do Pará, que estava no Flamengo. Aos 33 anos, o lateral-direito retorna ao Peixe para suprir uma carência no elenco, que não tinha um jogador reserva para a posição.

Pará assinou contrato válido até o fim de 2020. O lateral era a terceira opção no elenco do Flamengo, atrás de Rafinha e Rodinei. Fora dos planos de Jorge Jesus, o jogador tinha vínculo até o final do ano com o Rubro-Negro e chega sem custos ao Santos.

Ele está de volta! Depois de sete anos, Pará retorna ao Peixão. O lateral assinou vínculo até 31 de dezembro de 2020. Bem-vindo de volta! #DeVoltaComOEx pic.twitter.com/DZgHAIjq2o — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 3, 2019

Jorge Sampaoli possuía apenas Victor Ferraz como lateral-direito no elenco, já que Matheus Ribeiro não tem a confiança da comissão técnica e está treinando separadamente. Pará, além de ser o reserva da posição, também poderá atuar como meio-campista, sua posição de origem. O posicionamento de “lateral interior” que Sampaoli cobra de seus atletas pode ser um trunfo para o reforço.

Pará jogou no Santos entre 2008 e 2012, tendo disputado 184 partidas, com dois gols marcados. Pelo Peixe, lateral-direito conquistou a Libertadores de 2011, a Copa do Brasil de 2010 e o bicampeonato Paulista, em 2010 e 2011. Depois, o jogador teve passagens por Grêmio e Flamengo.

Pará é o 13º reforço do Peixe na temporada. Neste sábado, o Santos já havia anunciado a contratação de Luan Peres, zagueiro que estava no Brugge, da Bélgica. O defensor assinou contrato até o fim de 2020 com o Alvinegro.