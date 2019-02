Santos analisa possibilidade, mas não deve mandar jogos no interior

Com a reforma da Vila Belmiro durante dois meses, o Santos transferiu todos os seus jogos do Campeonato Paulista para o Pacaembu e cogitou mandar partidas no interior do estado – o que não deve ocorrer.

O Peixe pensou em atuar em estádio como o Santa Cruz (Ribeirão Preto), Prudentão (Presidente Prudente) e Martins Pereira (São José dos Campos), mas deve enfrentar Oeste (2/3) e Novorizontino (15/3), ainda pela primeira fase do Estadual, no Pacaembu.

Além de questões comerciais e logísticas, o técnico Jorge Sampaoli e o restante do elenco preferem o campo na capital paulista. Ir para o interior de São Paulo e outras regiões, como Londrina, ficará para outras oportunidades.

Ainda não há definição sobre a Vila pronta para receber as quartas de final do Paulistão, no dia 23 ou 24 de março. As obras estão em andamento.

O Alvinegro divulgou uma nota na última semana para informar sobre as melhorias no estádio. O clube destacou a iluminação e questões de segurança pública.

