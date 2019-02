Santos adia apresentação de Cueva e reforça luto pela tragédia no Flamengo

Os clubes de futebol estão se manifestando por todo o mundo em referência a tragédia que vitimou pelo menos 10 pessoas no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. No Santos, a apresentação de Christian Cueva, até então marcada para acontecer às 15h dessa sexta-feira, foi adiada.

O clube da Vila Belmiro entende que não há clima para manter o evento. Ainda não há uma data para que o peruano seja oficialmente apresentado à imprensa e à torcida. O cronograma será revisto e aguardará os desdobramentos do fatídico incêndio no Rio de Janeiro.

O fogo começou a ganhar proporção por volta das 5h10 (de Brasília), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros perto das 7h, mas deixou 10 mortos e três pessoas feridas, uma delas em estado grave. Todos foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra.

Cueva assinou empréstimo até janeiro de 2020, com compra obrigatória no valor de R$ 26 milhões. O Peixe pagará a partir de janeiro, em quatro parcelas.

O próximo desafio do elenco santista está marcado para este sábado, às 17h (de Brasília), diante do Mirassol, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.