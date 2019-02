Cueva chega em forma e impressiona no 1º treino pelo Santos

Reforço do Santos, Christian Cueva chegou em boa forma e já treinou com bola nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em atividade com os não relacionados para a partida contra o Altos, no Piauí.

O peruano impressionou os mais jovens e membros da comissão técnica. O técnico Jorge Sampaoli avalia a situação e pode dar minutos ao meia diante do Mirassol, sábado, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Como antecipado pela Gazeta Esportiva, Cueva não poderá atuar na primeira fase da Sul-Americana, contra o River Plate-URU, por causa de uma punição ainda pelo São Paulo, em 2018. Os confrontos serão na próxima terça-feira, em Montevidéu, e dia 26, também no Pacaembu.

Cueva assinou empréstimo até janeiro de 2020, com compra obrigatória no valor de R$ 26 milhões. O Peixe pagará a partir de janeiro, em quatro parcelas.

