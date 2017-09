Santos acerta renovação com goleiro Vladimir até fim de 2020

O Santos renovou o contrato com Vladimir até o fim de 2020. O acordo com o goleiro foi fechado na última terça-feira e o anúncio será feita nesta quarta. O antigo vínculo com o reserva de Vanderlei iria até dezembro de 2018.

Vladimir é o jogador do atual elenco que está há mais tempo no Peixe. Revelado nas categorias de base, o goleiro está nos profissionais desde 2009 e tem 58 partidas pelo time de Vila Belmiro.

O camisa 12 também é o maior vitorioso da atual equipe, com oito títulos: cinco paulistas, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Nesta temporada, Vladimir chegou a ser titular na Libertadores e no Paulistão, quando Vanderlei quebrou o dedo da mão. Mesmo fazendo boas apresentações e sendo elogiado pela torcida, o goleiro acabou voltando para o banco após a recuperação do camisa 1.