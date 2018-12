Santos acerta empréstimo de Jean Mota ao Bahia

Neste domingo, o Santos fechou o empréstimo do meia Jean Mota ao Bahia. O Esquadrão de Aço cobriu a proposta do Fortaleza, e levará o meio-campista. O contrato é válido até o final do ano que vem. Os valores do pagamento chegam próximos dos R$ 400 mil.

O time comandado por Rogério Ceni tinha interesse no retorno do jogador. Entretanto, o Peixe optou por negociá-lo com o Tricolor, que ofereceu mais. O novo clube é quem arcará com o salário. Enderson Moreira, atual técnico do Bahia foi fundamental na negociação, ao dizer que queria o atleta como o meia para a temporada 2019.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Jean Mota tem um salário considerado alto para os atuais padrões do Santos. Além disso, o meia não está nos planos do novo treinador Jorge Sampaoli para 2019. Neste ano, fez 42 jogos, com dois gols e duas assistências. Vale lembrar que o contrato com o Peixe vai até junho de 2022.

Veja também: Pituca reitera vontade de permanecer no Santos e aguarda definição