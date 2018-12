Pituca reitera vontade de ficar no Santos e aguarda definição

O Santos busca o quanto antes resolver a renovação do meio-campista Diego Pituca, um dos destaques de 2018. Entretanto, a extensão do vínculo vive um impasse em função do salário. O jogador recebe um dos menores do atual elenco e, para continuar, quer um aumento.

Adalberto Almeida, empresário do atleta busca uma valorização. Propostas para tirá-lo da Vila Belmiro não faltam. Corinthians e Cruzeiro estão de olho no meia, embora o presidente José Carlos Peres tenha negado o interesse da Raposa.

Veja também: Empresário confirma conversas com Cruzeiro e Corinthians por Pituca

Neste sábado, em jogo beneficente do ex-jogador Marcos Assunção, em Caieiras, na Grande São Paulo, Pituca ressaltou o desejo de permanecer no Santos, onde tem contrato até maio de 2021. Além disso, quer resolver a situação o mais rápido possível.

“Acompanho (as notícias), fico feliz por ter gente reconhecendo meu trabalho. Quero aproveitar minha família nas férias. Acho que nessa semana fui (especulado) em vários times. Atlético, Cruzeiro, Corinthians. Mas tenho contrato com o Santos. Eu quero ficar no Santos, mas não depende só de mim. Espero que renove logo, espero que nesta semana se resolva tudo”, afirmou o jogador.

Após atuar no Santos B, Diego Pituca ganhou uma oportunidade em 2018, sob o comando de Jair Ventura. Em 41 jogos, fez um gol e deu três assistências.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com