San Lorenzo recusa proposta do Santos por Blandi e pede mais que o dobro

O San Lorenzo-ARG recusou uma proposta do Santos pelo atacante Nicolás Blandi, prioridade do técnico Jorge Sampaoli para substituir Gabigol.

De acordo com o manager da equipe argentina, Leandro Romagnoli, o Peixe “não ofereceu muito dinheiro” e “precisaria melhorar muito” a oferta para contar com o centroavante.

Ídolo do San Lorenzo, Romagnoli confirmou a liberação por apenas 6,5 milhões de dólares (R$ 24 mi), como informado pela Gazeta Esportiva, e afirmou que o Alvinegro não passou de “dois ou três milhões de dólares”.

O Santos esperava conseguir a contratação por metade do pedido pelo San Lorenzo para 50% dos direitos econômicos, mas o clube argentino não abre mão do valor total por 100%. O Peixe tentou envolver Copete ou Bryan Ruiz, sem sucesso. As negociações continuam.

