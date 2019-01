Santos oferece Bryan e Copete, ouve ‘não’ e prepara oferta por Blandi

O Santos tem Nicolás Blandi, do San Lorenzo, como prioridade para substituir Gabigol. A negociação com o clube argentino, porém, não é fácil.

O Peixe ofereceu Bryan Ruiz ou Jonathan Copete para diminuir o valor suficiente para a compra, mas o San Lorenzo não demonstrou interesse e bate o pé pela pedida inicial.

Como a Gazeta Esportiva informou no último sábado, o San Lorenzo exige R$ 24 milhões por 100% dos direitos econômicos. Sem essa quantia disponível, o Alvinegro prepara uma proposta de 3 milhões de dólares livres de impostos, o equivalente a R$ 15 milhões, por 50%.

“Falamos em compra de 50% dos direitos, mas ainda não foi feita a proposta oficial. Creio que sairá nos próximos dias. San Lorenzo está em condição financeira ruim, o clube precisa aproveitar e vender o atleta neste momento. Ele sonha em jogar no Brasil, ainda mais em um clube com a história do Santos. Creio num bom andamento e conclusão positiva”, disse Eder Lucas da Silva, um dos representantes de Blandi, à reportagem.

Blandi tem 28 anos e o San Lorenzo deve dois meses de salário. O atacante conversará com a diretoria do clube argentino para facilitar a vinda para o Santos.