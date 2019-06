Sampaoli se preocupa com investimento do Santos na busca por “novo Jean Lucas”

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, está preocupado com a composição do meio-campo para o segundo semestre. O argentino não vê ninguém no elenco com características semelhantes às de Jean Lucas, negociado com o Lyon-FRA.

Sampaoli prepara uma lista de opções e sabe da dificuldade de conciliar o jogador certo com um investimento dentro do alcance financeiro do Peixe.

A diretoria prometeu se esforçar para buscar uma alternativa certeira, mas há dificuldade em honrar os compromissos mesmo com os 20 milhões de euros (R$ 87 mi) a receber do Real Madrid por Rodrygo. O Alvinegro precisa quitar parcelas de reforços e acabar com a dívida em direito de imagem para parte do elenco.

Ciente da limitação orçamentária do Santos, Jorge Sampaoli busca nomes de diferentes situações no mercado e aguarda pela análise de desempenho. O treinador deixou de ter algumas contratações indicadas como “Plano A” por causa de dinheiro, como Martin Campaña e Pablo Pérez, do Independiente (ARG), e Gigliotti, do Toluca (MEX).

A Gazeta Esportiva descobriu parte dos atletas na mira para o meio-campo, como Léo Sena, do Goiás, Hernani, do Zenit (RUS), e Guilherme Torres, do Olympiakos (GRE). Lucas Silva, de volta ao Real Madrid (ESP) após empréstimo junto ao Cruzeiro, foi praticamente descartado por causa do alto salário.

