Santos monta “força-tarefa” por substituto para Jean Lucas e inicia consultas

A comissão técnica do Santos faz uma “força-tarefa” em busca de um substituto de Jean Lucas, meio-campista contratado pelo Lyon (FRA).

Jorge Sampaoli não vê ninguém do elenco com as características de Jean para atuar ao lado de Diego Pituca. Um jogador forte fisicamente, com capacidade técnica para marcar e apoiar, de boa finalização. Outra característica importante é a chegada pelos lados do campo. O triângulo com Victor Ferraz e Rodrygo – depois Marinho -, vinha funcionando bem.

Sampaoli, os auxiliares e os analistas preparam uma lista de opções para passar à diretoria. Estudos por vídeo já ocorrem, assim como consultas para saber dos valores envolvidos para a contratação.

Um jogador sondado e já descartado é Lucas Silva, de saída do Cruzeiro após o fim do empréstimo junto ao Real Madrid (ESP). Os salários estão distantes da realidade financeira do clube. Ronaldo tem a aprovação de Sampaoli, mas o Flamengo não o libera.

Outros dois atletas foram sugeridos e prontamente rejeitados por causa do limite de seis jogos para atuar em outra equipe do Campeonato Brasileiro. Lucas Romero, também do Cruzeiro, e Rodrigo Lindoso, do Internacional.

Algumas opções foram descobertas pela Gazeta Esportiva e são analisadas: Léo Sena, do Goiás, Hernani, do Zenit (RUS), e Guilherme, do Olympiakos (GRE).

Léo Sena tem 23 anos, é capitão do Esmeraldino e contrato até 31 de dezembro de 2020. Hernani foi procurado outras vezes pelo Santos, possui 25 anos e vínculo até junho de 2021, mesma validade do acordo de Guilherme com o Olympiakos. O meio-campista ex-Corinthians tem 28 anos.

O Peixe filtrará as alternativas em busca de uma solução antes do próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, contra o Bahia, pela 10ª rodada.

