Sampaoli reprova atitude de Cueva e Derlis no Santos; post do peruano piora situação

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, reprovou a atitude de Cueva e Derlis González. A dupla pediu para não jogar neste domingo, contra o Ceará, para se apresentar às seleções do Peru e Paraguai, respectivamente, na preparação para a Copa América – a viagem estava prevista para segunda-feira.

A conversa ocorreu no treinamento da última sexta-feira. Sampaoli não gostou, mas aprovou a dispensa pois sentiu que os dois não estariam focados para a partida em Fortaleza. As federações e os atletas haviam solicitado a liberação no dia 27 de maio – sem sucesso.

E neste domingo, a situação piorou, principalmente para Cueva. Por meio do Instagram, o peruano negou ter pedido a liberação ao técnico. Veja abaixo.

“Ninguém pediu para ser liberado. Simplesmente não fui convocado (relacionado) e pode perguntar no clube”, respondeu Cueva a um torcedor.

Jorge Sampaoli gostaria de ter explicado a situação em entrevista coletiva neste domingo, mas optou por evitar polêmica e valorizar a vitória de quem fez questão de atuar. Cueva não apenas seria relacionado, como, inclusive, havia treinado como titular ao longo da semana.

Cueva e Derlis, caso não sejam negociados durante a Copa América, voltarão em julho. Sampaoli conversará com a dupla no retorno.

