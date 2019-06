Cueva e Derlis conversam com Sampaoli e desfalcam o Santos contra o Ceará

Cueva e Derlis González desfalcarão o Santos contra o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Estádio Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O meia e o atacante conversaram com Jorge Sampaoli pela liberação antecipada às seleções de Paraguai e Peru, respectivamente. No dia 5, os peruanos enfrentarão a Costa Rica em amistoso. No mesmo dia, a Albirroja medirá forças com Honduras em amistoso.

Cueva havia sido testado como titular na última sexta-feira, ao lado de Carlos Sánchez no meio de campo. Sampaoli terá de fazer novas mudanças.

Sem Cueva e Derlis e com os desfalques de Gustavo Henrique, Diego Pituca e Soteldo, suspensos, Sampaoli deu chance a três jogadores das categorias de base: Alexandre Tam e Yuri Alberto. O goleiro John também ficará no banco.

Tam foi relacionado pela primeira vez no elenco profissional. Ele tem 20 anos e é um dos destaques da equipe sub-20. Yuri volta a ser opção depois de iniciar o ano como titular e perder espaço para Kaio Jorge

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Vanderlei, Everson e John

Laterais: Victor Ferraz, Jorge e Felipe Jonatan

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Luiz Felipe e Wagner Leonardo

Meio-campistas: Alison, Carlos Sánchez, Jean Lucas, Jean Mota e Jobson

Atacantes: Copete, Kaio Jorge, Marinho, Rodrygo, Sasha, Alexandre Tam, Uribe e Yuri Alberto

