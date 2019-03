Sampaoli repete escalação do Santos no último treino antes de decisão

O técnico Jorge Sampaoli repetiu a escalação do Santos no treinamento da tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, o último antes da partida contra o Red Bull nesta terça, às 20h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Sampaoli gostou do desempenho nos 2 a 0 no Pacaembu, no último sábado, e deve levar a campo uma escalação repetida pela primeira vez no comando do Peixe.

A provável formação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Jean Mota; Carlos Sánchez, Rodrygo e Eduardo Sasha.

O Alvinegro pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal. Como não há gol qualificado, qualquer vitória do Red Bull por dois de saldo levaria a decisão para os pênaltis.

