Sampaoli recebe 3º cartão e “desfalca” o Santos contra o Fluminense

O técnico Jorge Sampaoli não estará na área técnica do Maracanã para a partida entre Fluminense e Santos na próxima quinta-feira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador recebeu o terceiro cartão amarelo neste sábado, na derrota por 3 a 0 para o Grêmio na Vila Belmiro, mais uma vez por reclamação.

“Fui explicar que reclamei dos nossos jogadores, não do árbitro. Árbitro picou o jogo e isso irritou a todos. Ficarei fora e o mais importante é trabalharmos a partir de amanhã (domingo), levantemos nossa moral e que continuemos convictos sobre o caminho e nosso estilo. Temos que seguir na crença independentemente do resultado. Abandonando a crença o destino termina”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O Peixe será comandado pelo auxiliar Jorge Desio no Maracanã. Isso ocorreu outras duas vezes na temporada – diante do Atlético-MG, em empate pela Copa do Brasil, e na goleada sobre o Goiás, já no Brasileirão.