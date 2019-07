Sampaoli prepara Santos no 4-3-3 para enfrentar o Avaí; veja opções

O técnico do Santos, Jorge Sampaoli, deve armar a equipe no 4-3-3 para enfrentar o Avaí no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ainda faltam dois treinamentos e o técnico costuma definir a escalação apenas horas antes da bola rolar, mas as atividades têm tido Victor Ferraz de volta na lateral direita e Luiz Felipe no banco de reservas – Lucas Veríssimo foi expulso diante do Botafogo e está suspenso.

O time inicial foi esboçado com Everson, Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Eduardo Sasha, Soteldo e Uribe.

Sampaoli também pensa em alternativas táticas como a entrada de Alison no lugar de Jean Mota, tornando Ferraz e Jorge pontas, e Marinho titular, com Sasha como 9 e Uribe no banco.

O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, e só perde para o Palmeiras no saldo de gols. Todos os ingressos para a partida contra o Avaí já foram vendidos.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com