Torcida do Santos esgota ingressos para a partida contra o Avaí, no domingo

A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida contra o Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Cerca de 11.500 entradas foram comercializadas. Para a Vila estar completamente lotada, as 4.500 cadeiras cativas precisam estar preenchidas, o que nunca ocorre, além dos aproximadamente 500 lugares para visitantes.

O Alvinegro tenta resgatar cativas de inadimplentes para aumentar a média de público. 70 foram resgatadas para o duelo deste domingo e, no total, mais de 400 podem ser disponibilizadas para venda.

O preço dos ingressos varia entre R$ 40 e R$ 120 no valor total. As entradas esgotaram no primeiro dia de venda física.

