Sampaoli minimiza jogo a menos do Palmeiras e diz que nunca imaginou o Santos líder

O técnico Jorge Sampaoli disse que nunca imaginou ver o Santos líder do Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Corinthians, o Peixe assumiu a ponta e espera por um tropeço do Palmeiras diante do Avaí nesta quinta-feira, na arena.

Sampaoli minimizou a vantagem do Palmeiras de jogar em casa e valorizou dormir na primeira colocação da competição.

“Palmeiras tem muita força, ainda mais de mandante, mas vamos dormir como líderes. Nunca pensei nisso, é um dos campeonatos mais difíceis do mundo”, disse Sampaoli.

O elenco agora terá 11 dias de folga e voltará a treinar em 24 de junho. O Peixe voltará a jogar diante do Bahia, apenas no dia 24 de julho, pela 10ª rodada do Brasileirão.

“Sobre o descanso, é necessário para voltar a focar. Jogadores têm direito de poder descansar, ainda mais com a Copa América. Descanso para nós nos faz voltar com força, trabalhando em vários turnos. Importante o jogador chegar com stress mais baixo que agora”, afirmou o técnico.

