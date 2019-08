Sampaoli mexe de novo em treino e deve escalar Santos sem Sánchez

O técnico Jorge Sampaoli armou o Santos com mudanças na manhã deste sábado, no CT Rei Pelé, no último treinamento antes da partida contra o Fortaleza no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por opção técnica/tática, Sampaoli observou o time com Alison, Diego Pituca e Evandro no meio campo, além de Marinho no ataque, sem Felipe Jonatan, Carlos Sánchez e Derlis González.

Nas atividades anteriores, o treinador esboçou o Peixe com Diego Pituca, Evandro e Sánchez no meio-campo. Marinho foi titular desde o início da preparação.

A provável escalação, baseada no último treino, é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Evandro; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Alvinegro é líder do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, e está invicto na Vila Belmiro em 2019. Os ingressos estão esgotados.

